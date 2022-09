Cittadella Vis Modena - Castellana Fontana 4 - 0 | Terza vittoria in tre partite per il Citta

Ancora una grande vittoria del Cittadella che rimane in vetta alla classifica dopo aver battuto anche la neopromossa Castellana Fontana. A partite meglio sono i piacentini che si fanno vedere più volte davanti alla porta protetta da Chiossi, ma i padroni di casa chiudono sempre senza troppi problemi.

Paura poi quando Mazzali commette un fallo da rigore su Mandelli e il Castellana può andare sul dischetto, ma Cossetti sbaglia calciando fuori e si rimane sullo 0-0. Al 31’ arriva poi il vantaggio del Citta con Falanelli che riceve da Galanti, salta Castagnetti mettendolo a sedere e scarica in rete a porta vuota. Il raddoppio arriva sette minuti più tardi con Ridolfi che viene servito da Cannoni. All’intervallo il Citta è già sul 2-0 e nella ripresa i piacentini segnano con Lucchini, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

Il tris del Citta arriva con la doppietta personale di Falanelli che segna al 62’, poi all’83’ ancora Falanelli si mette in mostra con un bell’assist per Conte che la mette in porta per il poker dei padroni di casa. Negli ultimi minuti i modenesi rimangono in dieci per l’espulsione di Conte per gioco pericoloso, ma il match ormai è deciso e termina 4-0.