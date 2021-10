Cittadella Vis Modena - Colorno 1 - 0 | Il Citta è primo in classifica, battuto anche il Colorno

Vittoria importante in ottica classifica del Cittadella Vis Modena sul Colorno. A partire meglio sono i parmensi, ma la prima occasione è per i modenesi che impegnano Giaroli con un bel destro di Trombetta. Lo stesso attaccante poco dopo sfiora la traversa, ma arriva poi la reazione del degli ospiti che con Martinez impegnano Agazzi.

Ancora una grande occasione per il Colorno quando Martinez scende sulla fascia destra e arriva al cross per Valim che viene però anticipato, ma la palla termina sui piedi di Morrone che da buona posizione calcia alto sulla traversa sprecando. Il primo tempo è equilibrato, ma nel finale il Colorno rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di uno dei migliori fino a quel momento, ovvero Martinez che rimedia il doppio giallo.

Nella ripresa non cambia la musica, con entrambe le formazioni che lottano per la vittoria con grande intensità e qualità: il Cittadella prova a sfondare senza riuscire e il Colorno controlla con calma e si fa spesso pericoloso, ma il risultato finale sembra dover essere lo 0-0. Invece all’80’ Trombetta si fa ancora una volta determinante e dalla distanza calcia una gran botta che viene sfiorata da Giaroli che non riesce però ad evitare che la palla finisca in rete e il match termina così 1-0 in favore dei modenesi.