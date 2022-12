Cittadella Vis Modena - Colorno 2 - 0 | Il Citta torna alla vittoria

Dopo tre pareggi torna alla vittoria il Cittadella Vis Modena e lo fa in una partita importantissima in casa contro il Colorno. Il vantaggio per i padroni di casa è arrivato dopo appena 11 minuti quando Ridolfi di testa ha buttato in rete un bel cross di Vernia. Subito poi vicinissimo al raddoppio il Cittadella con Luca Esposito che ha impegnato Narduzzo.

Sono stati i modenesi a fare la partita e a mettere più volte in difficoltà i gialloverdi e al 28’ è arrivata la rete del raddoppio con Luca Esposito che ha appoggiato in rete una respinta di Narduzzo su tiro di Ridolfi. Il Colorno non ha mai trovato la spinta giusta per mettere in difficoltà i padroni di casa e la prima vera occasione è arrivata solo nei minuti finali con Buongiorno che ha impegnato Chiossi in una grande parata.