Cittadella Vis Modena - Corticella 1 - 0 | Prima vittoria per il Citta nel triangolare

Dopo la sconfitta nella prima gara del triangolare in casa del Fya Riccione, il Cittadella ha trovato la vittoria in casa contro il Corticella. Ora tutte le squadre sono a tre punti, con una vittoria a testa, ma davanti a tutti rimane la compagine romagnola per la differenza reti, mentre i modenesi sono ultimi. Il match di questo pomeriggio, giocato a San Damaso, è cominciato con un’ora di ritardo a causa della battente pioggia che nel pomeriggio ha interessato la città, poi si è deciso di giocare.

Parte forte il Citta, ma il Corticella cerca di non farsi sorprendere e mette in campo una grande aggressività. La partita viene sbloccata solo al 31’ quando Trombetta mette in mezzo un pallone rasoterra per Vernia che di piatto trova l’angolino e batte Treggia. Prova a reagire il Corticella che sembra accusare il colpo e il Citta delle solo controllare fino all’intervallo. Nella ripresa è ancora la squadra di casa ad avere il pallino del gioco e Napoli sfiora il raddoppio di testa, ma la contesa termina poi sull’1-0.