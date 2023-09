Cittadella Vis Modena - Faro Coop 5 - 1 | Bolognesi in vantaggio, poi il Citta dilaga

Parte proprio col piede giusto il Cittadella Vis Modena che si impone con un netto 5-1 alla prima di campionato sul Faro Coop. La sfida si dimostra però subito in salita per i padroni di casa, con gli ospiti che vanno in vantaggio dopo quindici minuti con Manieri che trasforma un calcio di rigore assegnato per fallo di mano di Boilini all’interno della propria area.

Il Citta si butta allora subito alla ricerca del pareggio e concretizza al meglio: l’1-1 porta la firma del centrocampista Caesar Tesa. Il gruppo di casa continua a macinare gioco e dopo pochi istanti mette la freccia con Gabriele Boilini che si fa perdonare e da sotto misura insacca la rete del 2-1. Sul finire della prima frazione di gioco arriva anche il tris del Cittadella: Falanelli viene atterrato in area di rigore, sul dischetto si presenta Milos Malivojevic che batte Masinara che si tuffa, arriva vicino alla palla ma non può nulla.

La seconda frazione è un’esercitazione per i modenesi di Salmi; il Faro prova a resistere alle folate di Covili e soci ma quando il Citta affonda, crea sempre pericoli. Infatti arriva anche il 4-1 e porta la firma di Gonzalo Martinez. Partita ormai finita, ma negli ultimi atti di un incontro a senso unico c’è tempo ancora per la rete del pokerissimo siglata del solito Malivojevic. Per lui si tratta della prima doppietta con la maglia del Cittadella.