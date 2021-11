Cittadella Vis Modena - Felino 3 - 2 | Modenesi primi in classifica

E’ primo in classifica il Cittadella che vince in casa contro il Felino e sorpassa il Rolo fermato oggi dal turno di riposo. Al 13’ è il solito Trombetta a sbloccare il risultato, favorito da un bel cross di Notari dalla destra. Poco dopo sempre Trombetta ha la palla del raddoppio ma calcia di poco a lato. Arriva la reazione del Felino che costruisce un paio di buone occasioni senza riuscire a sfondare fino al 39’ quando Iaquinta approfitta di un errore difensivo del Cittadella e si porta a tu per tu con Agazzi battendolo. Al 45’ poi, a pochi secondi dalla fine del primo tempo, Sarr segna un autogol che riporta in vantaggio la squadra di Salmi. Al 60’ è Caselli a chiudere il match, anche se quattro minuti più tardi Lieggi riapre il risultato con il 3-2 che non serve però a cambiare le sorti della partita.