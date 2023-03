Cittadella Vis Modena - Fidentina 0 - 2 | Scivolone che può costare caro per il Citta

Ancora una bruttissima caduta per il Cittadella Vis Modena che ha perso in casa contro la Fidentina. I ragazzi di Cattani erano chiamati a non sbagliare per cercare di mantenere il secondo posto, invece tra le mura amiche hanno ceduto do fronte ad una squadra che è appena uscita dai play out e che sta lottando con le unghie e con i denti per cercare di trovare la salvezza diretta, ormai molto vicina dopo un campionato complicatissimo.

Sprint finale quindi per i granata parmensi che con due vittorie consecutive hanno risolto il problema che li assillava da inizio anno: quello di uscire dagli spareggi retrocessione. La vittoria di oggi ha dato lustro alla Fidentina che ha anche indirettamente aiutato il Borgo San Donnino, ormai promosso in Serie D.

Il match ha presentato un primo tempo piuttosto bloccato, con il Cittadella che ha provato a fare la partita, senza però riuscire a trafiggere gli avversari. Nella ripresa ingresso in campo col turbo per i granata che al 47’ hanno trovato il vantaggio con Varani: questo ha tagliato le gambe ai padroni di casa che non sono più riusciti a recuperare e al 93’ è arrivato anche il raddoppio per gli ospiti con Pasaro.