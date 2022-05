Cittadella Vis Modena - Fya Riccione 0 - 0 | Romagnoli in D, il Citta se la gioca contro il Corticella

Squadra in casa

Squadra in casa Cittadella Modena

Bastava un pareggio al Fya Riccione per la promozione in Serie D e pareggio è stato. I romagnoli si sono chiusi molto bene negando ad un buon Cittadella la gioia del gol. Ora i ragazzi di Salmi si giocheranno tutto mercoledì contro il Corticella. Partono bene i padroni di casa con trombetta subito pericoloso che impensierisce Mordenti. Occasione d’oro poi per il vantaggio degli ospiti quando Merciari sbaglia un tocco di testa a porta vuota.

Nel finale del primo tempo il Citta conquista una serie di calci d’angolo, ma non riesce ad approfittarne, poi all’ultimo secondo il Fya Riccione sbaglia una punizione d’oro con Valeriani. Nella ripresa rischia subito qualcosa la squadra di casa che poi riprende subito il proprio gioco andando vicino al vantaggio con Ferrara che sfiora l’incrocio dei pali. E’ un assedio poi nell’area ospite, ma la rete non arriva e il match termina 0-0.