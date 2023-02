Cittadella Vis Modena - La Pieve Nonantola 1 - 2 | I granata tornano alla vittoria e frenano il Citta

Torna alla vittoria La Pieve Nonantola e lo fa nel derby in casa della Cittadella che rimane così a distanza dal Borgo San Donnino che continua a volare in vetta alla classifica. In un clima veramente complicato per pioggia e vento, i granata riescono a passare in vantaggio al 17’ al primo squillo con Andolina che rasoterra trova un angolo dove Chiossi non può arrivare.

Rizzo si mangia il raddoppio bloccato dal portiere del Citta e il primo tempo termina così sullo 0-1. Nella ripresa entra Ridolfi che va subito vicinissimo al pareggio, ma Ortensi para in angolo. E’ un buon momento ora per i padroni di casa che trovano il pareggio con Aldrovandi al 63’ che risolve una mischia in area. Dieci minuti più tardi però La Pieve trova il gol della vittoria con Bojardi che realizza da sotto misura.