Cittadella Vis Modena - Lentigione 1 - 1 | Bella prova nel primo tempo per i ragazzi di Cattani

Terminata oggi la fase di amichevoli estive del Cittadella Vis Modena che pareggiato per 1-1 contro il Lentigione. Parte meglio il Citta che impensierisce subito Marconi con Esposito, ma il portiere riesce a parare. Il vantaggio dei ragazzi di Cattani arriva poco dopo al 13’ quando Falanelli riceve una sponda di Ridolfi e manda in rete. Nella ripresa parte meglio il Lentigione che trova il pareggio al 59’ con Cortesi e non succede praticamente più nulla fino al triplice fischio.

CITTADELLA: Chiossi(20’st Galeazzi); Sejdiraj(8’st Pappaianni), Aldrovandi, Serra(15’st Gobbi), Boilini(8’st Mazzali); Barilli (21’st Cinquegrano), Gollini(8’st Montecchi), Pampaloni(21’st Lodesani); Falanelli (21’st Bellentani), Ridolfi (1’st Galanti), Esposito L. (21’st Esposito E. ). A disposizione: Veneri, Andolina. All. Cattani

LENTIGIONE: Marconi, Rossini, Tarantino, Roma, Moretti, Vecchi, Iodice, Muro, Michael, Cortesi, Ofoasi. A disposizione: Lugli, Eghaveba, Bertolotti, Bonetti, Ferrari, Sala, Lazzaretti, Formato, Cortesi. All. Togni

RETI: 13’pt Falanelli, 14’st Cortesi