Cittadella Vis Modena - Modenese 6 - 0 | Finale tennistico a San Damaso

Giornata da incorniciare per il Cittadella e da dimenticare per la Modenese: a San Damaso il risultato finale è di 6-0 in favore dei padroni di casa, lo stesso risultato dell’andata. La partenza è shock per i ragazzi di mister Pittalis, con due gol subiti da Serra nel giro di pochi minuti ed entrambi da corner al 7’ e al 12’.

Gli ospiti non reagiscono e il Cittadella trova la terza rete con Cannoni, abile a fiondarsi sulla ribattuta di Bacciocchi al 18’. Poker firmato dall’ex Falanelli al 32’, dimenticato tutto solo in area di rigore. Il primo tempo termina sul risultato già chiuso di di 4-0, con una sola squadra scesa in campo.

Ad inizio ripresa la timida reazione della Modenese viene smorzata immediatamente da Gollini, che segna la rete del 5-0 a pochi passi dalla porta al 48’. A metà frazione, arriva anche la sesta marcatura dei padroni di casa: Pampaloni insacca in rete un cross basso proveniente dalla sinistra e chiude definitivamente i giochi al 66’.