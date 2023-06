Eccellenza: Cittadella Vis Modena e Modenese uniscono le forze

Matrimonio tra Cittadella e Modenese che diventeranno un’unica società per mettere ancora più a frutto il lavoro svolto in questi anni. “La stima reciproca unita al costante e proficuo impegno nel territorio modenese - spiega Massimiliano Salvioli - ci ha portato a far confluire le nostre attività nel Cittadella Vis Modena per dare ancora più forza e continuità ad un progetto sportivo e sociale di ampio respiro e, al tempo stesso, migliorarne la qualità sia sotto il profilo tecnico che educativo. Si tratta di un cambiamento importante, ho percepito tanto entusiasmo e questo sicuramente aiuterà ad affrontare al meglio questo ambizioso sodalizio.”

La società manterrà il nome Cittadella Vis Modena, senza variazioni all'attuale compagine sociale che darà ancora più forza e continuità al proprio percorso virtuoso a cui unirà quanto portato avanti in questi anni di investimenti dalla storica società Modenese Calcio, mantenendo staff e strutture in essere.

“Questa scelta - sottolinea il presidente Marco Lei - permetterà a famiglie e atleti del settore giovanile di svolgere le attività nelle attuali sedi con educatori e dirigenti che collaboreranno insieme in un unico progetto sportivo, dall’avviamento al calcio sino alla Juniores.” In merito alla prima squadra, il DS Fantazzi coadiuvato da Mister Salmi, sta procedendo agli ultimi inserimenti per il completamento della rosa dell’unica squadra che verrà iscritta al campionato di eccellenza.