Cittadella Vis Modena - Nibbiano&Valtidone 2 - 0 | Il Citta la sblocca solo nella ripresa

Grande vittoria del Cittadella che si impone contro una corazzata come il Nibbiano&Valtidone e tiene la testa della classifica, con il Colorno sempre a un punto a mettere pressione. I ragazzi di Salmi cominciano subito a macinare gioco per cercare il vantaggio con Trombetta, ma a sfiorare la rete sono gli ospiti con Landi che obbliga Chiossi a rifugiarsi in corner e sull’angolo Facciolla di testa sfiora la traversa.

Ancora pericolosissima poi la squadra piacentina con Amore che riceve completamente solo in area e costringe Chiossi ad un vero e proprio miracolo. Il primo tempo termina 0-0 con i padroni di casa che faticano a trovare buone occasioni per sbloccare l’incontro e, anzi, rischiano molto. Nella ripresa la Cittadella prova a testa bassa a cercare la rete e la trova al 57’ quando Notari con una girata al volo mette la palla a fil di palo dove Luppi non può arrivare.

Al 64’ è ancora Notari e segnare chiudendo così il risultato quando approfitta bene di una indecisione delle difesa ospite e corregge in rete un bel pallonetto di Napoli. Il Nibbiano rimane poi in inferiorità numerica per l’espulsione di Amore e la partita termina con i tre punti per i modenesi.