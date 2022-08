Cittadella Vis Modena - Nibbiano&Valtidone 2 - 0 | Il Citta la chiude nel primo tempo

Comincia con una vittoria netta il Cittadella Vis Modena alla prima di campionato contro un avversario di livello come il Nibbiano&Valtidone. E’ bastato il primo tempo per mettere in chiaro le cose, con il Citta che prende la mira con Boilini che dal limite prova una conclusione fuori di pochissimo, poi un minuto dopo, al 9’, ci riprova e questa volta la mette sotto l’incrocio dei pali. Il Nibbiano reagisce e sfiora il pareggio, ma Chiossi para senza problemi.

Le occasioni poi si alternano, ma al 33’ è la squadra di casa ad andare a segno raddoppiando con Esposito che si fa trovare solo in area dal cross di Ridolfi e la mette in rete. Prova ancora a reagire il Nibbiano che con Martinez mette una palla velenosissima in mezzo all’area, ma nessuno dei suoi ci arriva. Nella ripresa si fa di nuovo pericolosa la Cittadella che prova a chiuderla definitivamente, ma non riesce a trovare il terzo gol e non succede praticamente più nulla fino al triplice fischio nonostante i tentativi poco convincenti dei piacentini.