Cittadella Vis Modena - Piccardo Traversetolo 1 - 1 | Succede tutto nel primo tempo

Squadra in casa Cittadella Modena

Finisce 1-1 il big match di giornata tra Cittadella e Piccardo, con i modenesi che rimangono soli al secondo posto in classifica approfittando della prima sconfitta del Borgo San Donnino in casa de La Pieve Nonantola. Partono subito bene i padroni di casa che di provano con Esposito di testa, ma il pallone esce di pochissimo. Poco dopo Sane colpisce Pappaianni facendogli sanguinare copiosamente il naso, ma per l’arbitro è solo fallo.

Ci prova poi l’ex Notari che impegna Chiossi costretto a mandare in corner: sugli sviluppi del calcio d’angolo arriva al 25’ la rete degli ospiti con Mangiarotti che insacca di testa. I gialloneri provano allora a chiuderla, ma i modenesi resistono e al 39’ trovano il pareggio con Conte che batte Broccoli con un bel rasoterra. Nella ripresa Mangiarotti sfiora il raddoppio su punizione dal limite e Chiossi si supera parando.

Poi risponde il Cittadella con Cinquegrano che si porta ad un passo da Broccoli e sbaglia calciando fuori di poco. La Piccardo colpisce poi un palo su punizione e nel finale il Cittadella chiede a gran voce un calcio di rigore per un fallo su Ridolfi, ma l’arbitro non lo concede e il match termina 1-1.