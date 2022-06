Cittadella Vis Modena - Pomezia 2 - 0 (4 - 4) | I modenesi escono dalla lotta promozione ai rigori

E’ terminato ai rigori nella partita casalinga contro il Pomezia il sogno di promozione del Cittadella Vis Modena che, dopo aver perso per 2-0 in terra laziale nella gara di andata, si è imposto nella partita di ritorno sempre per 2-0 portando il match ai calci di rigore che hanno dato ragione agli ospiti. A sbloccare la partita al 20’ è stato Napoli sugli sviluppi di un calcio d’angolo, mentre al 78’ un cross in area di Vernia costringe gli avversari all’autorete ed è 2-0.

Ai supplementari le squadre continuano a spingere ed è Chiossi a salvare momentaneamente il risultato con una parata incredibile su un tiro ravvicinato. Le squadre cominciano a dare segni evidenti di stanchezza per la lotta estenuante e nessuna delle due riesce a trovare il colpo definitivo, così si va ai rigori. A partire è il Citta con Napoli che colpisce subito la traversa. Poi a farsi parare il tiro è Gollini, così il Pomezia deve tirare solo quattro rigori (tutti a segno) per passare il turno.