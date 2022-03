Cittadella Vis Modena - Real Formigine 1 - 1 | I verdeblù fermano anche la capolista

Pareggio per il Cittadella nel derby giocato in anticipo contro un Real Formigine che questa sera può festeggiare la salvezza dopo aver battuto il Colorno domenica scorsa e ottenuto un punto oggi contro la capolista che rischia di farsi avvicinare dai gialloverdi di Parma.

Partono bene i verdeblù che hanno subito un’occasione ghiotta su punizione con Hoxha che trova la testa Faye, ma il tiro finisce di poco alto sulla traversa. Risponde il Cittadella con Vernia che suggerisce per Boilini, ad un passo dal vantaggio. Al 15’ arriva il vantaggio del Real Formigine con Iattici che di testa insacca un bel cross di Hoxha. I padroni di casa allora cominciano a spingere per cercare il pareggio che arriva al 33’ quando Caselli in scivolata manda in rete una spizzata di Caselli.

Si continua a giocare per la vittoria da una parte e dall’altra con il Citta che sfiora la rete con Notari, ma Cortenova sventa il pericolo con un grande intervento. Nella ripresa parte ancora forte il la squadra ospite che sfiora la rete quando Hoxha ruba palla, entra in area e tira, ma Galanti salva anticipandolo per un soffio. E’ poi il Real Formigine ad avere le migliori occasioni nel secondo tempo con Zampino e Hoxha, ma il risultato termina sull’1-1.