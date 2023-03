Cittadella Vis Modena - Real Formigine 2 - 2 | Il Citta perde terreno dalla vetta

Squadra in casa

Squadra in casa Cittadella Modena

Il derby modenese tra Cittadella e Real Formigine finisce con un pareggio che fa male ai padroni di casa sempre più lontani dalla vetta e raggiunti in classifica dall’Agazzanese. I verdeblù invece possono esultare per aver conquistato ancora un punto contro una big in questo campionato giocato ad alti livelli.

A passare in vantaggio sono proprio gli ospiti al 13’ con la rete di Andrea Caselli che spiazza il Citta. La reazione arriva, ma bisogna attendere oltre l’ora di gioco per vedere il pareggio dei padroni di casa con Ridolfi. Il Formigine non ci sta e spinge ritrovando il vantaggio all’83’ grazie a Matteo Caselli. Al 90’ il Citta evita poi il pasticcio pareggiando con Conte.