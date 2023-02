Cittadella Vis Modena - Rolo 2 - 0 | Il Citta sale al secondo posto

Il Cittadella di Mister Cattani perviene alla quarta vittoria consecutiva tra le mura amiche dello stadio “Allegretti” di San Damaso battendo il Rolo del modenese Cristiani per 2-0. Succede praticamente tutto nel primo tempo: dopo pochi minuti dal fischio di inizio è la formazione di casa a passare in vantaggio con Emanuel Esposito che firma la rete dell’1-0. Il centrocampista classe 2004 batte Grigoli con un tiro preciso che va ad insaccarsi nell’angolino.

La compagine di casa continua a premere sull’acceleratore, infatti arriva anche la rete del 2-0: Gabriele Boilini, uno dei senatori del gruppo allenato da Cattani, si accentra e prova la conclusione dal limite, questa non lascia spazio al portiere del Rolo. Pericolo poi per la Cittadella, il Rolo prova ad uscire dal guscio con Binini, ex di giornata insieme ad Alessandro Napoli, che sfiora il palo alla destra di Chiossi.

Citta vicino al tris quando Luca Esposito tenta la conclusione ma Grigoli gli nega la gioia del gol accartocciandosi a terra. Ottimo cross di Vernia sulla sinistra, ma Falanelli sfiora solo la sfera, non abbastanza per indirizzarla in rete. La seconda frazione inizia a fari spenti, l'unica fiammata è della Cittadella, con Luca Esposito , che prova la deviazione in area piccola, e il difensore ospite intercetta, quasi inavvertitamente.

La squadra di Cristiani prova a rendersi pericolosa dalle parti di Chiossi, Michele Binini ci prova dalla distanza e Chiossi devia sulla traversa. Nella ripartenza il solito Luca Esposito si fa tutto il campo palla al piede, ma sbaglia l'ultimo passaggio, vanificando la buona posizione di Conte. Il Cittadella domina in lungo ed in largo, la formazione ospitante porta il punteggio sino al termine della gara. L’arbitro, dopo quattro minuti di recupero, fischia tre volte.