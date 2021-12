CIttadella Vis Modena - Salsomaggiore 1 - 2 | Terza sconfitta in quattro gare per il Citta

Ancora una sconfitta per il Cittadella che nelle ultime quattro partite ha conquistato solo tre punti. E’ subito il Salsomaggiore ad entrare in campo con più determinazione, ma la squadra di Salmi cresce nei minuti e va vicino al gol con un rasoterra di Binini, poi al 18’ arriva il vantaggio dei padroni di casa con Trombetta che al volo dal centro dell’area non lascia scampo a Spanu con il suo rasoterra. Arriva la reazione del Salso, ma il Citta è attento in difesa e l’unica altra emozione del primo tempo è un tiro di Pellegrini che impegna Chiossi.

Il primo tempo vede i modenesi in vantaggio, ma i parmensi molto più determinati a cercare il gol. Nella ripresa i gialloblù termali tornano in campo con ancora più grinta e, soprattutto, con tanta forza sul piano fisico. Al 68’ arriva la prima doccia fredda per i modenesi quando il Salsomaggiore conquista un rigore che viene trasformato da Berti. Ora il Cittadella sembra scuotersi e si butta all ricerca del nuovo gol del vantaggio, ma questo arriva invece per i parmensi che all’85’ gelano la squadra di Salmi con Storchi che in tap in mette in rete una respinta di Chiossi su tiro di Pellegrini.