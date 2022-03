Cittadella Vis Modena - SanMichelese 2 - 0 | Derby al Citta che torna in vetta

Il Cittadella approfitta del turno di riposo del Colorno per tornare in vetta alla classifica vincendo in casa nel derby contro la SanMichelese. Nell’anticipo di giornata i ragazzi di Salmi si sono imposti passando in vantaggio già al 7’ con Napoli che, servito da Covili, mira e centra l’angolino sotto l’incrocio dei pali. Gli ospiti non si lasciano intimidire e provano una reazione che porta ad alcune occasioni tra cui la più pericolosa firmata da Smaldone che impegna Chiossi dalla distanza.

Ma poco dopo arriva il raddoppio del Cittadella che taglia le gambe ai biancoverdi: questa volta la firma è di Notari che ribadisce in rete un pallone non trattenuto da Bianculli su colpo di testa di Pappaianni. Segna poi ancora Napoli, ma il gol è annullato per fuorigioco. Nella ripresa non succede praticamente nulla, solo nel finale il match torna ad accendersi quando la SanMichelese segna in un’azione un po’ confusa ma il gol non viene convalidato per fuorigioco. Finisce così il match tra le due modenesi, con la vittoria per 2-0 dei padroni di casa.