Cittadella Vis Modena - Sasso Marconi 1 - 1 | Beffa nel finale per i modenesi

All’Allegretti’ di San Damaso finisce per 1-1 tra Cittadella e Sasso Marconi nella prima uscita del 2023. A passare in vantaggio sono però i padroni di casa che creano la prima occasione con Falanelli dalla distanza, ma l’attaccante trova Celeste attento. Successivamente Luca Esposito prova a crossarla in mezzo ma Celeste è in vantaggio su Ridolfi, esce e fa sua la sfera.

Serve poi un vero miracolo di Chiossi su Manieri che corregge in rete un bel cross. Il Sasso Marconi va di nuovo vicinissimo al vantaggio trovando anche una traversa. Alla mezzora del primo tempo il Cittadella passa in vantaggio con Covili che sfrutta una leggerezza della difesa ospite e insacca al volo di sinistro a pochi passi dal dischetto del rigore. Il Citta va poi ad un soffio dal raddoppio con Falanelli con la palla che sfiora la traversa.

Parte bene la squadra di Cattani nella ripresa e crea alcune buone occasioni sventate da Celeste. Il Sasso va poi vicino al pari con Galassi che dalla distanza sfiora il palo alla destra di Chiossi. Quando la gara sembra finita, in pieno recupero, quando si tratta solo di controllare, ecco la beffa per il Citta: il Sasso Marconi trova l’insperato gol dell’1-1 con Montanaro che sfrutta una mischia dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Nei secondi finali il Sasso sfiora anche il gol della vittoria.