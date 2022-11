Cittadella Vis Modena - Vignolese 4 - 0 | C'è solo una squadra in campo

Quinto successo consecutivo per il Citta che approfitta del pareggio tra Borgo San Donnino e Agazzanese e si porta al secondo posto in classifica battendo per 4-0 la Vignolese nel derby di giornata. Partono subito meglio i padroni di casa che passano in vantaggio già all’11’ con Luca Esposito che in tap in ribadisce in rete una conclusione di Gollini non trattenuta da Cavazzoli. Il raddoppio arriva poi al 26’ con Serra di testa trasforma sugli sviluppi di un corner.

La Vignolese non riesce a reagire, cerca solo di parare colpo su colpo, ma al 43’ subisce anche la terza rete firmata da Pampaloni con un bel diagonale. Si va quindi all’intervallo già con il risultato in ghiaccio sul 3-0. Ad inizio ripresa Ridolfi segna poi il poker al 53’ con una prodezza e mettendo la palla nel sette. Ancora una volta i rossoverdi non riescono a reagire e il Citta controlla solo il risultato senza problemi.