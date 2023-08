Cittadella Vis Modena - Virtus Castelfranco 3 - 2 | Super doppietta di Martinez

Squadra in casa

Squadra in casa Cittadella Modena

Come da previsioni, si è rivelato subito molto combattuto il derby tra Cittadella Vis Modena e Virtus Castelfranco, due realtà che sono uscite deluse dopo un campionato ad altissimi livelli nella scorsa stagione. In gara 1 di Coppa Italia di Eccellenza ad avere la meglio è stata la squadra di casa, passata in vantaggio già al 13’ con Falanelli.

Sullo scadere del primo tempo poi il nuovo arrivato Martinez ha messo a segno il 2-0, ma a quel punto è arrivata la reazione dei biancogialli che con Bertetti si sono riportati in partita al secondo minuto di recupero. Nella ripresa la Virtus è partita meglio trovando anche il pareggio al 69’, poi ancora Martinez al 90’ ha chiuso il match.

Tre punti importanti quindi per il Cittadella che ora è solo in testa al girone 4 di Coppa Italia dal momento che nell’altra partita del girone Terre di Castelli e La Pieve Nonantola hanno pareggiato per 1-1. Il prossimo turno si giocherà il 20 settembre.