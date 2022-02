Colorno - Cittadella Vis Modena 2 - 0 | I ragazzi di Salmi cadono nello scontro diretto coi parmensi

Partita tattica tra Colorno e Cittadella Vis Modena, con i parmensi che, davanti ad una cornice di pubblico degna dell’importanza dell’incontro, hanno portato a casa tre punti importantissimi avvicinando i modenesi in classifica. Il vantaggio dei gialloverdi è arrivato al 30’ quando, dopo una bella discesa sulla destra, il pallone è arrivato a Rizzi che in area ha calciato mandando in rete.

Si anima poi incredibilmente il match e al 40’ il Cittadella rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Vernia per doppia ammonizione, sintomo della grande tensione per la partita. Due minuti più tardi è Bastrini a dover lasciare il campo per lo stesso motivo, ristabilendo la parità numerica, anche se il giocatore del Colorno sembra non aver protestato come rilevato invece dall’arbitro nella circostanza della seconda ammonizione. Nel secondo tempo Salmi prova ad inserire tutti i suoi migliori attaccanti per recuperare il risultato, ma all’85’ sono i padroni di casa a chiudere il risultato con Silipo in contropiede.