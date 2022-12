Colorno - La Pieve Nonantola 2 - 1 | I granata cadono nell'ultima dell'anno

Sconfitta per La Pieve Nonantola in chiusura di un anno fantastico che ha portato alla vittoria per distacco del campionato di Promozione e ad una grandissima prima parte del campionato di Eccellenza. Sul campo del Colorno i granata hanno perso per 2-1 passando in svantaggio al 20’ con la rete di Malivojevic.

Nella ripresa il solito Teggi ha trovato il pareggio al 68’ per i granata, ma solo quattro minuti più tardi è stato ancora Malivojevic ad andare in rete regalando i tre punti ai gialloverdi.