Colorno - Modenese 2 - 1 | I gialloblù tornano alla sconfitta

Sconfitta per la Modenese sul campo del Colorno che supera i gialloblù per 2-1. Il risultato cambia subito al 6’ quando Morrone approfitta di un errore in disimpegno della difesa modenese e recupera palla battendo senza problemi Iattoni, Il primo tempo termina così sull’1-0 per i padroni di casa, ma nella ripresa arriva la reazione degli ospiti che al 61’ trovano il pareggio con Capasse che, servito da Falanelli, arriva in velocità davanti alla porta di Binaschi e non sbaglia. I gialloverdi di Parma non ci stanno e nel finale ritrovano il vantaggio con Bandaogo che trasforma un cross di Martinez ed è 2-1 al triplice fischio.