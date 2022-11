Colorno - Modenese 3 - 4 | Impresa dei gialloblù contro la corazzata gialloverde

Grande vittoria della Modenese che compie una vera e propria impresa sul campo del Colorno e mette a segno il terzo risultato utile consecutivo. La gara è piena di colpi di scena e ricca di emozioni per il pirotecnico finale di 3-4. Dopo appena un minuto sono i gialloverdi a passare in vantaggio con Malivojevic partito sul filo del fuorigioco e bravo a battere Della Corte.

I gialloblù non si abbattono e trovano una buona reazione che li porta al pareggio al 13’ con la rete di Boriani che sfrutta una serie di rimpalli in area per trovare l’angolino basso. Le occasioni continuano da entrambe le parti e al 31’ sono i modenesi ad andare di nuovo a segno ribaltando il risultato con Lo Bello dopo una bella azione corale. Prendono ancora più coraggio allora gli uomini di Bernabiti (oggi squalificato, in panchina Pittalis) e al 41’ trovano il tris firmato da Lusvarghi che salta più in alto di tutti su calcio d’angolo.

Prima dell’intervallo però il Colorno riesce ad accorciare le distanze con Altinier che mette a segno un bellissimo diagonale su assist di Malivojevic. Nella ripresa il copione è lo stesso e la Modenese ha l’occasione per chiuderla quando Serroukh conquista un calcio di rigore che lui stesso va a calciare e lo sbaglia.

Il match si avvia verso la fine, ma i gialloverdi provano un colpo di reni che porta al pareggio per 3-3 quando Altinier prova una girata vincente di testa e mette in rete un cross di Giovannini. La partita sembra ormai veramente finita, ma al 91’ Capasso recupera palla sulla trequarti, punta la difesa gialloverde e serve l’assist per Alicchi che, in corsa, conclude con un tiro potente sul primo palo e segna il gol decisivo.