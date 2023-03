Como - Modena 1 - 0, le pagelle | Brutta prestazione, Gagno insicuro

Ecco le pagelle di Como-Modena 1-0:

COMO (3-4-1-2): Gomis 6; Odenthal 6.5, Scaglia 7, Binks 6.5; Pierozzi 6.5 (61′ Vignali s.v.), Arrigoni 6.5 (81’ Chajia s.v.), Bellemo 6.5, Ioannou 7; Da Cunha 6.5 (61′ Da Riva 6.5); Cutrone 6 (47′ Cerri 7), Gabrielloni 6.5 (81’ Faragò s.v.).

MODENA (4-3-2-1): Gagno 5; Oukhadda 6, De Maio 5.5, Pergreffi 6, Ponsi 5; Magnino 5.5 (62′ Duca s.v.), Gerli 5.5 (77′ Mosti s.v.), Armellino 6 (77′ Poli s.v.); Tremolada 6 (71′ Giovannini s.v.), Falcinelli 6; Strizzolo 6 (62′ Bonfanti s.v.).

PEGGIORI TODAY

GAGNO 5 - Oggi molto insicuro, commette vari errori che non incidono particolarmente sul risultato, ma sicuramente non è la sua miglior prestazione.

PONSI 5 - Fa solo un cross in tutta la partita, non aiuta la manovra offensiva della squadra. In fase difensiva non ha molto lavoro, viene saltato in un paio di occasioni.