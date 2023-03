Como - Modena 1 - 0 | Partita sporca, canarini in difficoltà

Le partite sporche, quelle classiche da Serie B, non sono proprio nelle corde del Modena che il più delle volte è uscito sconfitto o al massimo con un pareggio. Anche oggi a Como la lotta è finita con la vittoria dei lariani che non hanno certo brillato, ma sono stati più cinici.

IL MATCH - Parte subito accesa la partita tra Como e Modena. Il primo tentativo è per i padroni di casa al 3’ con Cutrone che in rovesciata impegna Gagno. Al 12’ bellissima risposta dei canarini con lo scambio tra Strizzolo e Tremolada: l’attaccante di prima fornisce un cross perfetto girato di schiena alla porta e il trequartista va al tiro, ma calcia troppo addosso a Gomis. Torna a farsi vedere il Como al 18’ quando colpisce un palo con Gabrielloni, poi Gagno va sul pallone e sventa il pericolo. Vantaggio al 20’ dei lariani, ancora Gabrielloni calcia circondato dai difensori canarini e manda in rete con Gagno che riesce solo a sfiorare la palla. Il gol viene però poco dopo annullato dal VAR per un fallo di mano nettissimo del giocatore di casa. Nella ripresa parte meglio il Como che al 50’ va ancora in rete con Cerri che, su cross di Ioannou, salta letteralmente De Maio e di testa manda in rete. Il gol viene inizialmente annullato per fuorigioco, poi validato dal VAR. De Maio prova a riscattarsi al 59’ con un bel colpo di testa che per poco non si infila sotto il sette. Passata l’ora di gioco è ancora il Como a spingere per chiudere la partita contro un Modena che non sembra capace di creare pericoli. Rischia di mettersi malissimo per i canarini al 73’ quando Falcinelli viene espulso con rosso diretto per gioco pericoloso: dopo le proteste l’arbitro va a consultare il VAR e torna sulla propria decisione lasciando l’attaccante canarino in campo senza tirare fuori nemmeno il giallo. Finale concitato, tanta confusione, pochissima qualità e nessuna occasione reale. Esterno del palo per Cerri che prova a fare il 2-0, ma il finale è la vittoria di misura dei lariani.

COMO (3-4-1-2): Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks; Pierozzi (61′ Vignali), Arrigoni (81’ Chajia), Bellemo, Ioannou; Da Cunha (61′ Da Riva); Cutrone (47′ Cerri), Gabrielloni (81’ Faragò). A disp.: Ghidotti, Cagnano, Fabregas, Parigini, Canestrelli, Blanco, Mancuso. All.: Longo

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, De Maio, Pergreffi, Ponsi; Magnino (62′ Duca), Gerli (77′ Mosti), Armellino (77′ Poli); Tremolada (71′ Giovannini), Falcinelli; Strizzolo (62′ Bonfanti). A disp.: Seculin, Coppolaro, Renzetti, Panada. All.: Tesser

ARBITRO: Daniele Rutella di Enna

RETI: 51′ Cerri

NOTE: ammoniti Magnino, Pierozzi, Arrigoni, De Maio, Da Cunha.