Serie D, Carpi: è Matteo Contini il nuovo allenatore

Il Carpi, che ieri pomeriggio aveva esonerato Bagatti, ha oggi annunciato il nuovo allenatore della prima squadra che sarà Matteo Contini. Di seguito il comunicato ufficiale: “La Società AC Carpi rende noto di aver affidato a Matteo Contini l’incarico di capo allenatore della prima squadra. Mister Contini dirigerà il primo allenamento Martedì 27 Dicembre alle ore 14.30 presso il campo dell’Antistadio. La presentazione ufficiale alla stampa è indetta per Martedì 27 Dicembre, al termine della prima seduta d’allenamento, indicativamente per le ore 16.30”.

“Ho provato sensazioni positive sin dal primo incontro. Arrivo in una Società nella quale ho riscontrato una continua ricerca del miglioramento: un collettivo nel quale tutti hanno voglia di mettersi in gioco, per dimostrare di valere il blasone di una Città che, giustamente, vuole tornare a vivere pomeriggi indimenticabili come in passato. Per queste ragioni mi sento lusingato per questa chiamata, che ho accettato immediatamente. Non vedo l’ora di iniziare questa mia nuova avventura”, queste le prime parole del nuovo allenatore biancorosso.