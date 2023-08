Eccellenza, Coppa Italia: ecco come sono divise le modenesi nei gironi iniziali

Torna a separarsi in due la Coppa Italia dei dilettanti. Dopo due anni in cui Eccellenza e Promozione erano state messe insieme sotto il Memorial Maurizio Minetti, quest’anno si è deciso di separare di nuovo le due categorie.

Per quanto riguarda la Coppa Italia di Eccellenza si partirà con la fase formata da gironi a quattro e le date saranno 27 agosto, 13 settembre e 27 settembre; si passerà poi agli ottavi di finale il 18 ottobre; quindi i quarti il 15 novembre; semifinali il 17 gennaio e la finale è in programma per il 31 gennaio.

Delle cinque modenesi, quattro sono state raggruppate in unico girone e si tratta di Cittadella Vis Modena, La Pieve Nonantola, Virtus Castelfranco e Terre di Castelli. Il Real Formigine invece sarà in un girone separato con le reggiane Correggese, Fabbrico e Rolo.