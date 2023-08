Eccellenza, Coppa Italia: domani in campo le modenesi

Manca pochissimo all’inizio della stagione per le squadre di Eccellenza della provincia. Domani infatti prenderà il via la Coppa Italia con Gara 1 dei minigironi che sono stati composti tra le varie compagini. I primi due gironi sono riservati a piacentine e parmensi, mentre nel girone 3 giocherà il Real Formigine che domani alle 17.00 avrà la prima uscita in casa della Correggese.

L’altro match del girone sarà Fabbrico-Rolo. Nel girone 4 invece troviamo solo squadre modenesi con un doppio derby quindi in programma sempre alle 17. Il Cittadella Vis Modena ospiterà la Virtus Castelfranco, mentre Terre di Castelli (unione tra Vignolese e Castelvetro) attenderà La Pieve Nonantola. La seconda giornata del girone è prevista per il 20 settembre.