Coppa Italia femminile, Cesena - Sassuolo 0 - 2 | Buona prova delle neroverdi prime insieme al Como

Vincono anche in Coppa Italia le ragazze di Piovani che vincono per 2-0 sul campo del Cesena. Il primo tempo è abbastanza equilibrato e viene sbloccato solo al 43’ da Dubcova che manda le squadre al riposo sullo 0-1. Nella ripresa le neroverdi controllano e al 73’ trovano il gol che chiude definitivamente il risultato con Mihashi. Il Sassuolo si porta così a tre punti nella classifica del girone, pari al Como che aveva vinto nella prima partita contro il Cesena che rimane così a zero punti.