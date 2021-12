Coppa Italia femminile, il Sassuolo pareggia a Como ma è fuori dalla competizione

Eliminazione inaspettata per le neroverdi che in campionato stanno facendo una grande stagione e che devono invece salutare la Coppa Italia al termine dei gironi. Il pareggio ottenuto oggi a Como ha significato il passaggio dei turno per le lombarde che, a parità di punti (4 per Como e Sassuolo e 0 per il Cesena), hanno sorpassato la squadra di Piovani grazie alla differenza reti. Il Sassuolo era passato in vantaggio al 15’ con Cantore senza riuscire a chiudere la partita, ma tenendola in pugno; al 70’ è arrivata la doccia fredda col pareggio firmato da Luzio che ha regalato il passaggio del turno al Como.