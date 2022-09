Coppa Italia 'Minetti', passano ai sedicesimi Vignolese, Polinago e CDR Mutina

Hanno giocato ieri sera i trentaduesimi di finale di Coppa Italia ‘Minetti’ sei squadre modenesi e a passare il turno sono state solamente in due, che si aggiungono alla Vignolese che aveva già passato il turno settimana scorsa. Il Polinago ha ottenuto l’accesso ai sedicesimi battendo ai rigori l’Atletico SPM che deve abbandonare la competizione; anche la Quarantolese rimane fuori dopo essere stata battuta in casa dalla CDR Mutina che ha cominciato alla grande questa stagione, a differenza dei mirandolesi. Ad essere stati eliminati sono anche il San Felice, battuto in casa per 1-0 dal Sasso Marconi e la SanMichelese che ha perso ai rigori per 6-5 in casa del Castellarano.