Coppa Italia 'Maurizio Minetti': tutti i risultati delle modenesi

Sono quattro le squadre di Eccellenza che hanno passato il turno di Coppa Italia ‘Maurizio Minetti’ e che andranno a giocare il secondo turno il 22 settembre. Ilsi è imposto con un 4-0 sull’Anzolavino (Eccellenza), il Castelvetro ha eliminati i sassolesi della Sanmichelese vincendo 2-0, il Castelfranco ha vinto in trasferta contro la Modenese per 1-2 e il Real Formigine ha eliminato i modenesi del Ganaceto ai calci di rigore. Eliminate labattuta dalla Vianese, il San Felice che si è arreso in casa alla squadra di Promozione La Pieve Nonantola.

Per quanto riguarda la Promozione, sono altre quattro a passare tra cui La Pieve, il Cavezzo che ha battuto per 3-0 la Centese, il Fiorano che ha ben figurato con un 3-1 contro il Persiceto e il Polinago che ha dato due gol di scarto al Baiso. Non hanno passato il turno la Virtus Camposanto battuta dal Castellarano, il Castelnuovo sconfitto dall’Airone 83, l’Atletico SPM che ha perso in casa della Scandianese Casalgrandese e la Solierese che è stata battuta in casa per 0-2 dai ferraresi del Sant’Agostino.