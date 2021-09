Eccellenza, Coppa Italia: derby modenese finisce ai rigori

Passano il turno due squadre modenesi di Eccellenza nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia ‘Maurizio Minetti’ disputati ieri sera. Nel derby geminiamo tra Castelvetro e Cittadella ad avere la meglio sono stati i padroni di casa della collina vincendo ai rigori dopo il risultato finale di 2-2 nei tempi regolamentari; a sbagliare sono stati i due Ferrara delle due formazioni avversarie, poi al sesto rigore tirato il Castelvetro è andato a segno con Pacella, mentre per il Cittadella Campobasso ha sbagliato facendosi parare da Facchini.

Passa la Virtus Castelfranco giocando in casa contro la squadra di Promozione reggiana, Scandianese Casalgrandese, vincendo vincendo per 4-3. Niente da fare per il Real Formigine che perde per 2-0 in casa dei modenesi di Promozione del Polinago. Prossimo turno previsto per il 6 ottobre; nei prossimi giorni si procederà al sorteggio degli accoppiamenti.