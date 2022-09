Coppa Italia 'Minetti': la Vignolese vince senza allenatore, che tonfo per la Virtus Castelfranco

Si è giocata ieri la prima parte delle partite valide per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia ‘Minetti’, che ha visto in campo due modenesi di Eccellenza e una di Promozione, le rimanenti gare si giocheranno il 28 settembre e prevedono la partecipazione delle rimanenti squadre di Promozione. A passare il turno, per il momento, è stata solo la Vignolese che si trova anche momentaneamente senza tecnico dopo l’esonero di mister Giardina che non è stato ancora sostituito.

I rossoverdi hanno vinto di misura fuori casa sul campo della Scandianese, imponendosi grazie alla rete di Pasi. Brutto tonfo invece per la Virtus Castelfranco che ha subito un 6-1 netto in casa della Riese, squadra di Promozione. A segno per i biancogialli Zito al 50’, mentre per i padroni di casa sei marcatori diversi ovvero Owusu, Santini, Mustica, Malavolti, Rivi e Pedrazzoli. Eliminata anche la Virtus Camposanto, squadra di Promozione, che ha perso di misura in casa del Rolo che milita in eccellenza per la rete di Binini al 39’.