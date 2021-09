Promozione, Coppa Italia: tre modenesi passano il turno

Procede a gonfie vele la Coppa Italia per tre modenesi di Promozione che nella giornata di ieri hanno disputato i trentaduesimi di finale. La Pieve Nonantola passa il turno giocando in casa contro una squadra di Eccellenza, la Vadese Sole Luna, imponendosi per 2-1. Anche il Polinago, tra le mura amiche, manda a casa una squadra di categoria superiore, questa volta è una modenese a rimetterci, ovvero il Real Formigine di mister Ferraboschi (2-0). Vittoria netta del Fiorano in trasferta sul campo dell’Airone 83 (Promozione, Girone D): i biancorossi terminano il primo tempo sul 2-2 dopo aver sbagliato un rigore, mentre i padroni di casa ne mettono a segno due; nella ripresa poi i ragazzi di mister Fava dilagano segnando altri quattro gol e vincendo così per 2-6 con sei reti di sei giocatori diversi (Angelillis, Fabbri, Dapoto, Messori, Schiavone e Naska).

Per queste tre squadre l’appuntamento è il 6 ottobre per i sedicesimi di finale che verranno sorteggiati nei prossimi giorni. Eliminati invece da due squadre di pari categoria il Cavezzo, in casa dei reggiani del Fabbrico che hanno vinto per 4-2 nell’anticipo delle 15.30, e la Quarantolese che ha perso per 1-2 in casa contro la Vianese.