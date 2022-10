Coppa Italia 'Minetti', eliminate tutte le modenesi dalla competizione

Sono terminati ieri i sedicesimi di finale di Coppa Italia ‘Minetti’ cominciati venti giorni fa. Sono state eliminate tutte le modenesi in gara a partire dal Polinago che ha perso in casa contro il Rolo per 1-3: Fiocchi ha portato in vantaggio i reggiani al 1’, poi Buffagni al 31’ ha raddoppiato; Maestri ha accorciato le distanze all’83’, poi Puglisi ha chiuso all89’.

Nella serata di ieri la CDR è stata a sua volta battuta in casa dalla Riese per 1-3, con le reti al 25’ e al 35’ di Guilouzi per i reggiani, ha accorciato Paltrinieri al 44’, poi Folloni al 46’ del primo tempo ha siglato il tris finale. Infine la Vignolese ha subito una sconfitta per 2-0 sul campo del Castellarano che è andato a segno con Corbelli al 48’ e con Perini al 67’.