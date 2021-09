Coppa italia 'Minetti', ecco i sorteggi dei sedicesimi: derby tra Castelfranco e Polinago

Sorteggiati ieri in serata gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale di Coppa Italia ‘Maurizio Minetti’. Le modenesi ancora in gara sono cinque e una di loro passerà sicuramente il turno in virtù del derby che si giocherà tra Virtus Castelfranco e Polinago; le due squadre arrivano dalle vittorie nei trentaduesimi rispettivamente contro Scandianese Casalgrandese e Real Formigine. La Pieve Nonantola, che sta dominando il campionato e che ha vinto lo scorso turno per 2-1 contro la Vadese Sole Luna, ospiterà i reggiani del Castellarano. Tra le mura amiche anche il Castelvetro, dopo il passaggio del turno precedente ai danni della Cittadella Vis Modena, e ospiterà la Vianese. Dopo il 6-2 contro l’Airone 83, il Fiorano è pronto invece ad ospitare il Fabbrico per cercare il passaggio al turno successivo che si giocherà il 3 novembre. Tutte le partite dei sedicesimi sono in programma per il 6 ottobre alle ore 20.30.