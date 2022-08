Coppa Italia, Dionisi: "Contro il Modena non sarà facile, sul mercato..."

A due giorni dal match di Coppa Italia contro il Modena, mister Dionisi ha parlato spaziando dall’imminente partita al mercato: “Finalmente giochiamo una partita vera che vale la qualificazione. Il nostro obiettivo è confermarci e migliorarci: partiamo più indietro e abbiamo due turni in più da affrontare per arrivare almeno dove eravamo arrivati lo scorso anno. E’ una partita che va giocata, sappiamo di giocare in una categoria superiore, ma il Modena ha entusiasmo, gioca in casa e non si gioca questo derby da tempo. I presupposti per una bella partita in una bella atmosfera di sono tutti. Gli indisponibili saranno Toljan, Romagna e Pegolo, anche se si sono allenati ma non sono al massimo. Sarà un derby significativo, un ‘amarcord’ per certi aspetti, ma l’unico obiettivo che abbiamo in testa è vincere, ma non sarà né facile né scontato. Farà caldo, ci sarà umidità, ma siamo allenati anche per questo”.

Sul mercato fatto fino ad ora e su quello che si farà: “Sono soddisfatto dei nuovi arrivati, devono crescere e deve crescere anche la squadra. Spero non esca nessuno, ma nel caso verrà sostituito. Non mi stupirei se arrivasse ancora qualcuno, anche perché la perdita di Traorè è importante; avrà sicuramente più spazio Ceide”.