Coppa Italia, Tesser: "Sorpresi dai tifosi, domani sarà una bella festa di sport"

Mister Tesser ha presentato il derby di domani contro il Sassuolo, valido per i trentaduesimi di Coppa Italia: “Ho vissuto parecchi derby da calciatore e da allenatore, ma non penso a questo. Penso a una partita bella e importante, impegnativa per noi contro un Sassuolo che da tanti anni gioca in Serie A ad alti livelli. Deve essere una bella festa di sport e la rivalità è quella giusta; in campo ci sarà la giusta carica da parte nostra. Troviamo una squadra importante, con giocatori di grande qualità, da Nazionale, quindi di grande spessore tecnico. Dobbiamo essere bravi a tenere il campo e dare risposte agonistiche, ma anche tecnico-tattiche. Ho incontrato tre volte Dionisi: è capace, giovane e ho sempre creduto in lui”.

“Ritrovo Gargiulo, Battistella e De Maio; sulla carta è sicuramente una partita proibitiva. Dovremo essere bravi a fare il nostro per trovare equilibrio con i nuovi arrivati e la condizione migliore. Ci sarà il cambio di diversi giocatori per dare la condizione a tutti per l’inizio del campionato, poi ci teniamo anche alla Coppa Italia. Sappiamo che possiamo andare a subire un po’ di più, abbiamo entusiasmo e lo dobbiamo portare in campo lunedì. Andremo a giocare senza paura, con coraggio, personalità e umiltà. I tifosi ci hanno sorpreso in maniera incredibile, ci stanno dando tanta fiducia e amore. E’ una vetrina importante e vogliamo fare bella figura”.