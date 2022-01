Coppa Italia, Sassuolo - Cagliari: le probabili formazioni degli ottavi di finale

Dopo la bruciante sconfitta casalinga contro l’Hellas Verona, il Sassuolo torna in campo domani per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari. Partita da dentro o fuori che se dovesse terminare con il pareggio nei tempi regolamentari vedrà i tempi supplementari e successivamente, in caso di ulteriore parità, si passerà ai rigori per decidere chi affronterà i quarti di finale e chi lascerà la competizione.

QUI SASSUOLO - Tra i neroverdi saranno ancora assenti Romagna e Obiang lungodegenti, così come Traorè impegnato in Coppa d’Africa. Assente per infortunio ancora Henrique, mentre Magnanelli potrebbe andare in panchina. Djuricic squalificato, mentre Berardi sarà a disposizione e fresco avendo scontato il turno di squalifica in campionato. In porta andrà con ogni probabilità Pegolo, sempre pronto quando chiamato in causa, mentre in difesa potrebbe esserci Peluso al centro con Ayhan, mentre sulle fasce Muldur manderà in panchina Toljan sulla destra e sul lato opposto ci sarà Rogerio, con Kyriakopoulos ancora impegnato in avanti con Berardi e Raspadori alle spalle di Scamacca. A centrocampo si rivede Harroui insieme a Lopez.

QUI CAGLIARI - Per quanto riguarda gli ospiti, in attacco potrebbe esserci dal primo minuto l’ex Pavoletti insieme a Joao Pedro. In mediana pronti Nandez, Marin e Deiola, mentre sulle fasce agiranno Zappa a destra e Lykogiannis a sinistra. La difesa a tre sarà invece formata da Altare, Goldaniga e Carboni con Cragno estremo difensore.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Ayhan, Peluso, Rogerio; Harroui, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Goldaniga, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.