Coppa Italia, Sassuolo: al via il 13 agosto contro il Cosenza

Partirà ufficialmente il 13 agosto la stagione del Sassuolo che affronterà il Cosenza ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia. I neroverdi approfitteranno del match casalingo, in programma al ‘Mapei Stadium’ alle 18 contro la squadra che nella scorsa stagione si è salvata nelle ultime giornate in Serie B. La partita sarà trasmessa in diretta su Italia Uno.