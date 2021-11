Coppa Italia Serie C, Tesser: "Domani in campo chi ha giocato meno"

Tempo di Coppa Italia per i canarini che sono pieni di entusiasmo dopo le quattro vittorie consecutive, specialmente dopo l’ultima ottenuta in casa contro la Carrarese in piena emergenza per quanto riguarda l’attacco. Domani al ‘Braglia’ il Modena ospiterà il Piacenza per gli ottavi di finale e l’obiettivo rimane sempre quello di vincere, come ha spiegato mister Tesser presentando il match: “Spero di vedere una bella partita, fatta di concentrazione. Affronteremo una squadra in salute che arriva dalla vittoria esterna sul campo della Pro Vercelli. Il Piacenza ha giocatori di qualità e servirà attenzione su ognuno dei nostri avversari - ha detto l’allenatore gialloblù -“.

Data l’emergenza dovuta ai tanti infortuni in attacco, ci sarà la possibilità per chi ha giocato meno di mettersi in mostra: “Farò giocare chi lo sta facendo meno, ci sono alcune situazioni da valutare. Gerli ha la febbre, Ponsi ha avuto un problemino al gomito destro, metterò in campo anche ragazzi che hanno giocato domenica in campionato. La nostra ultima vittoria è stata il frutto del gioco e del cuore. I ragazzi ci mettono sempre tutto quello che hanno. Ora la squadra gioca più tranquilla e ha più fiducia nei propri mezzi - ha concluso Tesser -, questa è la strada giusta”.