Copparese - Virtus Castelfranco 1 - 3 | Terza vittoria consecutiva per i biancogialli

Archiviata la sconfitta in Coppa Italia, la Virtus Castelfranco ricomincia il suo cammino di vittorie in campionato. In casa della Copparese termina 1-3 con gli ospiti in vantaggio già al 18’ quando Puglisi trasforma un calcio di rigore. I padroni di casa in lotta per la salvezza accusano il colpo e al 35’ lasciano lo spazio per il raddoppio di Casarano. Il risultato è ormai acquisito ma al 70’ la Copparese accorcia con Marongiu su rigore. Controlla ora con più attenzione la squadra biancogialla che all’86’ chiude definitivamente il risultato con il gol di Budriesi.