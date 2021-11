Correggese - Athletic Carpi 0 - 0 | Pomeriggio grigio nel derby per la squadra di Gallicchio

Nulla di fatto al "Borelli". Il Carpi non va oltre lo 0-0 sul campo della Correggese, in un derby che non si giocava da vent'anni cui il presidente Lazzaretti (acclamato in tribuna al suo arrivo) teneva particolarmente, lui che per undici stagioni è stato sì biancorosso, ma al di là del Tresinaro. Il risultato finale lascia l'amaro in bocca pure a lui, a capo di una volta schiera di ex (tredici, compresi i dirigenti), e la fotografia è quella con la squadra carpigiana "a rapporto" sotto il settore ospiti a rendere conto di una prestazione decisamente sotto tono.

Merito senza dubbio della combattiva squadra di casa, che ha chiuso ogni varco, occupato meglio il campo e messo paura ai più titolati avversari soprattutto nel primo tempo. Poi, una volta rimasta in dieci (fallo di Gallo su Muro al 37') si è un po' abbassata ma non ha concesso praticamente nulla. Portiere correggese praticamente inoperoso e Carpi che fa molta molta fatica a costruire un'azione pericolosa. Piatto, prevedibile, monocorde, senza l'invenzione e il guizzo. Non manca solo l'ultimo passaggio- come dice Gallicchio - ma forse anche penultimo e terzultimo. Bilancio magro in fatto di opportunità da rete. Anche se quella capitata a Raffini dopo 11' dall'inizio della ripresa è clamorosa, col centravanti che manca la battuta vincente su cross basso di Muro.

Il Carpi è tutto qui. "In superiorità numerica dovevamo fare di più" - è onesto mister Gallicchio nella conferenza di fine gara. La Correggese, dal canto suo recrimina su un sospetto mani di area di Carrasco che ha fatto gridare al rigore, negato dall'incerto direttore di gara. Questo Carpi pareggia troppo, le prime cinque scappano via, di questo passo anonimato e mediocrità sono assicurate. La prima occasione per dare una scossa alla stagione arriva ancora da Correggio. Mercoledì si replica il derby, stavolta in Coppa. Ma ci vuole ben altro, sia in fase di costruzione che in quella di finalizzazione.