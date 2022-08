Eccellenza, Correggese - Cittadella 1 - 2: bella vittoria dei modenesi nell'amichevole

Si è tenuta oggi la seconda amichevole stagionale per il Cittadella che è sceso in campo in casa della Correggese, compagine di Serie D allenata da Gabriele Graziani. È la squadra ospite a passare in vantaggio con Ridolfi: l’ariete ex Piccardo Traversetolo insacca di testa dopo una bella combinazione Esposito - Falanelli al 23’.

La reazione della Correggese non si fa attendere, la squadra di Graziani trova il pari con Simoncelli al minuto 26 della prima frazione. Il numero dieci Correggese infila la difesa della compagine modenese e batte Chiossi con un preciso tiro sotto l’incrocio. Il Cittadella però mette la freccia e passa,di nuovo in vantaggio con Andrea Falanelli, un altro acquisto estivo del Citta. L’attaccante segna con un bel tiro e riporta i suoi in vantaggio.

Finisce il primo tempo con il Cittadella in vantaggio per 2-1 sulla Correggese. La ripresa è avara di emozioni, i ritmi si abbassano ed il tempo scorre verso il 90’ con lo stesso risultato. A Correggio finisce la contesa con la vittoria del Citta. La squadra di Cattani tornerà in campo, per l’ultimo impegno pre campionato, sabato 20 alle 17 contro il Lentigione a San Damaso.